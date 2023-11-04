Фил Невилл может возглавить клуб МЛС

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный тренер Фил Невилл может получить новую работу в МЛС. Об этом рапортует The Athletic.

Согласно информации источника, в услугах 46-летнего британского специалиста заинтересован «Портленд». Стороны начали переговоры. В МЛС у Невилла есть опыт работы в «Интер Майами». В настоящий момент Фил является помощником наставника сборной Канады.

По итогам регулярного чемпионата МЛС «Портленд» финишировал на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф.