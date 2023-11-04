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США. МЛС

Месси обошёл Холанна на 105 баллов в голосовании за «Золотой мяч»

04 Ноября 2023 • 08:14 Комментировать

France Football раскрыл итоги голосования за «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский нападающий Лионель Месси, ставший обладателем престижной награды, набрал 462 очка.

36-летний форвард опередил Эрлинга Холанна, финишировавшего на второй позиции, на 105 баллов. В активе норвежца 357 очков. Топ-3 замкнул француз Килиан Мбаппе, на счету которого 270 баллов.

Кевин де Брёйне, который занял четвертое место, набрал 100 очков, а замкнувший топ-5 Родри – 57.

Эта восьмой «Золотой мяч» в коллекции Месси. У ближайшего преследователя Лионеля – португальца Криштиану Роналду – пять таких наград.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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