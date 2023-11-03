Чичарито покидает «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес станет свободным агентом.

35-летний футболист подтвердил, что покинет американский клуб после завершения контракта, рассчитанного до конца года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Форвард будет доступен на трансферном рынке в качестве свободного агента, а «Лос-Анджелес Гэлакси» уже ищет ему замену.

Чичарито не появлялся на поле с лета текущего года из-за повреждения крестообразной связки. В общей сложности в активе мексиканца 39 забитых мячей и семь результативных передач в 83 матчах за «Гэлакси» во всех соревнованиях.