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США. МЛС

Месси не смог стать лучшим новичком МЛС

03 Ноября 2023 • 09:03 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не смог победить в голосовании за лучшего новичка МЛС в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Индивидуальную награду получил греческий нападающий Георгиос Якумакис, который выступает за «Атланту Юнайтед». В регулярном чемпионате МЛС игрок провел 28 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей.

Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. 36-летний аргентинец подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года. За команду он провел 13 поединков во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.

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Лионель Месси Интер Майами
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