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США. МЛС

Глеб: «Месси — самый гениальный футболист за всё время»

02 Ноября 2023 • 18:13 Комментировать

Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал восьмой «Золотой мяч» аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Это реально самый гениальный футболист, наверное, за все время, самый лучший. Поэтому раз ему дали, значит, заслужил. Комментировать, правильно это или неправильно, считаю, смысла нет», — приводит слова Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, в конце 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Минувшим летом нападающий покинул «ПСЖ» и перебрался в «Интер Майами», за который уже сыграл в 14 матчах, забил 11 голов и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Глеб Золотой Мяч Интер Майами ещё теги
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