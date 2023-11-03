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США. МЛС

В Уругвае уже уверены, что Луис Суарес воссоединится с Месси, Бускетсом и Альбой в «Интер Майами»

03 Ноября 2023 • 10:10 Комментировать (1)

В настоящее время в американском «Интер Майами» выступают сразу три бывших игрока «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Уругвайские СМИ на неделе опубликовали статью, в которой уверены, что ещё один экс-игрок «сине-гранатовых» присоединится к «Интер Майами» – и это форвард Луис Суарес. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что случится в ближайшие месяцы.

Прогноз трансфера уругвайца в США

Газета El País из Монтевидео сообщила, что форвард будет играть в МЛС в 2024 году. При этом в декабре футболист покинет «Гремиу» и подпишет контракт с «Интером». У Суареса есть действующий контракт с клубом из Бразилии, который рассчитан до конца 2023 года.

Несколько месяцев назад уругваец дал соглашение на переход, а анонс перехода должен был состояться ещё в июле. Именно тогда Суарес и пытался встретиться с руководством и с Лео Месси.

Сколько продлится воссоединение

Суарес подпишет контракт с американским клубом на один сезон с возможностью продления ещё на год. При этом игроку гарантировано место в основном составе, который ему обеспечил главный тренер «Интера» Тата Мартинес.

А что по здоровью у 36-летнего нападающего?

В материале газеты El País сообщается, что колено Суареса, которое заставило его некоторое время назад задуматься об уходе из футбола, сейчас находится в оптимальном состоянии, чтобы соревноваться вместе с Месси. Футболисты расстались в 2020 году после совместной работы в «Барсе» с 2014 года. После каталонского клуба Суарес выступал за «Атлетико Мадрид» (2020-2022), «Насьональ» (2022) и «Гремио» (2023).


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Комментарии (1)
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9Orlov 9
03 Ноября 2023 в 11:00
Ну, всё! Гному ЗМ обеспечен в Межгалактической лиге соккера! Ну, и в Эвропе заодно...🦌🏆
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