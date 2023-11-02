Папа Римский сделал выбор между Месси, Марадоной и Пеле

Папа Римский Франциск ответил на вопрос, кто ему больше нравится в футбольном плане: Лионель Месси или Диего Марадона.

«Я выберу свой вариант – Пеле. Марадона был большим футболистом, но потерпел неудачу как человек. Месси очень правильный парень. Но для меня самым великим является Пеле. Они все большие величины. У каждого свои особенности», - передает слова Папы Римского Calciomercato.

Напомним, что в понедельник, 30 октября, Месси стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в коллекции 36-летнего аргентинского нападающего. В конце прошлого года Лионель стал чемпионом мира, выиграв вместе со сборной Аргентины катарский мундиаль.