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США. МЛС

Папа Римский сделал выбор между Месси, Марадоной и Пеле

02 Ноября 2023 • 13:20 Комментировать (2)

Папа Римский Франциск ответил на вопрос, кто ему больше нравится в футбольном плане: Лионель Месси или Диего Марадона.

«Я выберу свой вариант – Пеле. Марадона был большим футболистом, но потерпел неудачу как человек. Месси очень правильный парень. Но для меня самым великим является Пеле. Они все большие величины. У каждого свои особенности», - передает слова Папы Римского Calciomercato.

Напомним, что в понедельник, 30 октября, Месси стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в коллекции 36-летнего аргентинского нападающего. В конце прошлого года Лионель стал чемпионом мира, выиграв вместе со сборной Аргентины катарский мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Лионель Месси Папа Римский ещё теги
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Комментарии (2)
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sierge
02 Ноября 2023 в 13:34
Так выбирали футболиста а не человека)
ингерман
02 Ноября 2023 в 13:26
ай.. воц ета паварот! удивлен, но полностью поддерживаю! респектище! )))
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