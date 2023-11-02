Роналду хотел «Золотой мяч», но пока только меняет судей в Саудовской Аравии

Ещё год назад соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси выходило на предельно возможный уровень. Однако чемпионат мира всё расставил по местам. Роналду плакал от поражения Марокко, Месси улыбался после победы в финале над Францией. Столь разный итог мундиаля привёл к логичному завершению спора: Роналду покоряет Восток, а Месси удивляет в МЛС. Каждый зарабатывает на безбедную старость свою и своих внуков. Однако «Золотой мяч» в конце извечного спора в восьмой раз завоевал аргентинец. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему Криштиану Роналду не попал даже в список номинантов на «Золотой мяч» и проиграл спор за звание лучшего Лионелю Месси.
Пятёрочка «золотых»
Впервые свой «Золотой мяч» Криштиану Роналду получил в 2008 году. Именно эта личная награда положила начало пятнадцатилетнему спору с Лионелем Месси. В 2008-м португалец выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. В 55 матчах сезона Роналду забил 46 голов. Отметим, что в споре с Лионелем за нынешний «Золотой мяч» лучшие показатели имеет Эрлинг Холанн, но он остался вторым.
Следующие четыре награды Роналду брал на пике карьеры. Четыре победы в Лиге чемпионов, звание обладателя чемпиона Испании, победа в Кубке Испании, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и звание чемпиона Европы 2016 не оставляли шансов Месси на успех в получении личной награды. Кроме 2015 года.
После пятого личного успеха Криштиану Роналду выставил на благотворительный аукцион копию «Золотого мяча» 2013 года. Впоследствии аналогично поступил с копиями наград Альфредо ди Стефано.
Впервые без номинации
В текущем году Криштиану Роналду даже теоретически был лишён шансов на получение «Золотого мяча». Португалец вообще не попал в список из 30 номинантов. Впервые за 20 лет! Главный редактор France Football Винсент Гарсия так объяснил это решение: «Роналду никак не проявил себя на чемпионате мира и сейчас выступает в лиге, которой уделяется не так много внимания».
Забивает и доминирует
Бесспорно, саудовская Про-Лига не является ведущей лигой мира. Как и МЛС. Однако Криштиану Роналду после одиннадцати сыгранных туров возглавляет список бомбардиров. В его активе 11 забитых мячей и шесть голевых передач. Его «Аль-Наср» идёт вторым и готов биться за чемпионский титул.
Вероятно, в Европе ещё помнят интервью, которое дал португалец. Именно оно стало катализатором переезда Роналду в Саудовскую Аравию. Поэтому Криштиану и остался вне списка. Но вряд ли Роналду был расстроен этим решением. Он настоящий «король» Саудовской Аравии. После его прихода в «Аль-Насре» сменился главный тренер. Кроме того, клуб расстался с одним из иностранцев, чтобы освободить место в заявке звёздному новичку. А в одном из последних матчей «Аль-Насра» Криштиану Роналду жестом показал, что необходимо заменить арбитра, который отменил гол из офсайда и удалил партнёра португальца по клубу Талиску. С учётом того, что Саудовская Аравия получила право на проведение чемпионата мира–2034, к чему были приложены усилия Роналду, то не удивимся, если через пару матчей его решения по смене арбитра будут учитывать.
Карьеры Криштиану Роналду и Лионеля Месси подходят к своему логическому завершению. Вероятно, уже в следующем году никто из них не будет номинирован на «Золотой мяч». Жаль, что в этот раз их борьба за наивысшую личную футбольную награду не удалась. Но каждый выбирает свой путь.
Пять «Золотых мячей» Криштиану Роналду
|2017
|«Реал» Мадрид
|2016
|«Реал» Мадрид
|2014
|«Реал» Мадрид
|2013
|«Реал» Мадрид
|2008
|«Манчестер Юнайтед»
Константин Лицин
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