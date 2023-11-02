Роналду хотел «Золотой мяч», но пока только меняет судей в Саудовской Аравии

Ещё год назад соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси выходило на предельно возможный уровень. Однако чемпионат мира всё расставил по местам. Роналду плакал от поражения Марокко, Месси улыбался после победы в финале над Францией. Столь разный итог мундиаля привёл к логичному завершению спора: Роналду покоряет Восток, а Месси удивляет в МЛС. Каждый зарабатывает на безбедную старость свою и своих внуков. Однако «Золотой мяч» в конце извечного спора в восьмой раз завоевал аргентинец. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему Криштиану Роналду не попал даже в список номинантов на «Золотой мяч» и проиграл спор за звание лучшего Лионелю Месси.

Пятёрочка «золотых»

Впервые свой «Золотой мяч» Криштиану Роналду получил в 2008 году. Именно эта личная награда положила начало пятнадцатилетнему спору с Лионелем Месси. В 2008-м португалец выиграл Лигу чемпионов и АПЛ. В 55 матчах сезона Роналду забил 46 голов. Отметим, что в споре с Лионелем за нынешний «Золотой мяч» лучшие показатели имеет Эрлинг Холанн, но он остался вторым.

Следующие четыре награды Роналду брал на пике карьеры. Четыре победы в Лиге чемпионов, звание обладателя чемпиона Испании, победа в Кубке Испании, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и звание чемпиона Европы 2016 не оставляли шансов Месси на успех в получении личной награды. Кроме 2015 года.

После пятого личного успеха Криштиану Роналду выставил на благотворительный аукцион копию «Золотого мяча» 2013 года. Впоследствии аналогично поступил с копиями наград Альфредо ди Стефано.

Впервые без номинации

В текущем году Криштиану Роналду даже теоретически был лишён шансов на получение «Золотого мяча». Португалец вообще не попал в список из 30 номинантов. Впервые за 20 лет! Главный редактор France Football Винсент Гарсия так объяснил это решение: «Роналду никак не проявил себя на чемпионате мира и сейчас выступает в лиге, которой уделяется не так много внимания».

Забивает и доминирует

Бесспорно, саудовская Про-Лига не является ведущей лигой мира. Как и МЛС. Однако Криштиану Роналду после одиннадцати сыгранных туров возглавляет список бомбардиров. В его активе 11 забитых мячей и шесть голевых передач. Его «Аль-Наср» идёт вторым и готов биться за чемпионский титул.

Вероятно, в Европе ещё помнят интервью, которое дал португалец. Именно оно стало катализатором переезда Роналду в Саудовскую Аравию. Поэтому Криштиану и остался вне списка. Но вряд ли Роналду был расстроен этим решением. Он настоящий «король» Саудовской Аравии. После его прихода в «Аль-Насре» сменился главный тренер. Кроме того, клуб расстался с одним из иностранцев, чтобы освободить место в заявке звёздному новичку. А в одном из последних матчей «Аль-Насра» Криштиану Роналду жестом показал, что необходимо заменить арбитра, который отменил гол из офсайда и удалил партнёра португальца по клубу Талиску. С учётом того, что Саудовская Аравия получила право на проведение чемпионата мира–2034, к чему были приложены усилия Роналду, то не удивимся, если через пару матчей его решения по смене арбитра будут учитывать.

Карьеры Криштиану Роналду и Лионеля Месси подходят к своему логическому завершению. Вероятно, уже в следующем году никто из них не будет номинирован на «Золотой мяч». Жаль, что в этот раз их борьба за наивысшую личную футбольную награду не удалась. Но каждый выбирает свой путь.

Пять «Золотых мячей» Криштиану Роналду

Год Клуб 2017 «Реал» Мадрид 2016 «Реал» Мадрид 2014 «Реал» Мадрид 2013 «Реал» Мадрид 2008 «Манчестер Юнайтед»

Константин Лицин