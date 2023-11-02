У Месси возникли непредвиденные проблемы в «Интер Майами»

Пресс-служба американского клуба «Интер Майами» сообщила о срыве предсезонного турне по Китаю. Организаторы объяснили отмену турне смертью премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

Эта отмена негативно скажется на главной звезде команды Лионеле Месси. Товарищеские игры в Китае должны были предоставить аргентинцу практику в преддверии поединков за национальную команду в квалификации чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» в ноябре сыграют с Уругваем и Бразилией.

«Интер Майами» досрочно завершил нынешний сезон, не сумев пробиться в плей-офф МЛС по итогам регулярного чемпионата.