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США. МЛС

У Месси возникли непредвиденные проблемы в «Интер Майами»

02 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Пресс-служба американского клуба «Интер Майами» сообщила о срыве предсезонного турне по Китаю. Организаторы объяснили отмену турне смертью премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

Эта отмена негативно скажется на главной звезде команды Лионеле Месси. Товарищеские игры в Китае должны были предоставить аргентинцу практику в преддверии поединков за национальную команду в квалификации чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» в ноябре сыграют с Уругваем и Бразилией.

«Интер Майами» досрочно завершил нынешний сезон, не сумев пробиться в плей-офф МЛС по итогам регулярного чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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