Пинилья - о «Золотом мяче»: «Не согласен, что Месси был лучшим»

Экс-футболист сборной Чили Маурисио Пинилья прокомментировал победу аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«На это решение очень сильно повлиял чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем вручать награду за весь сезон, если учитывается лишь один турнир. В целом, я не согласен, что именно Месси был лучшим», - передает слова чилийца ESPN.

Напомним, что 36-летний Месси стал обладателем престижной индивидуальной награды в восьмой раз. Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а топ-3 замкнул форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.