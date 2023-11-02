​Месси устроили барский прием на первой тренировке после вручения «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой восьмой «Золотой мяч», после чего вернулся во Флориду - в свой уже почти родной «Интер Майами». И, надо заметить, одноклубники Месси вовсю стараются, чтобы он чувствовал себя особенным в этом клубе. Они устроили ему эффектный прием прямо на тренировочном поле, организовав что-то вроде «коридора почета». И, вне всяких сомнений, теперь Месси ответит должным образом на поле, ведь с его переходом в «Интер Майами» у клуба радикально изменились цели и амбиции.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» минувшим летом.