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США. МЛС

​Месси устроили барский прием на первой тренировке после вручения «Золотого мяча»

02 Ноября 2023 • 03:04 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой восьмой «Золотой мяч», после чего вернулся во Флориду - в свой уже почти родной «Интер Майами». И, надо заметить, одноклубники Месси вовсю стараются, чтобы он чувствовал себя особенным в этом клубе. Они устроили ему эффектный прием прямо на тренировочном поле, организовав что-то вроде «коридора почета». И, вне всяких сомнений, теперь Месси ответит должным образом на поле, ведь с его переходом в «Интер Майами» у клуба радикально изменились цели и амбиции.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» минувшим летом.  


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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