Беллингем: Месси выиграл «Золотой мяч» не только из-за победы на чемпионате мира

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на восьмой «Золотой мяч» нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Это невероятный футболист, поэтому он и выиграл восемь «Золотых мячей». Очевидно, что Месси является одним из лучших в истории. Он получил свою награду не только за победу на ЧМ, но и благодаря своей ежедневной кропотливой работе», — цитирует хавбека Diario Sport.

Напомним, официальная церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 30 октября в Париже. Стоит сказать, что на данном мероприятии Беллингем был признан лучшим молодым футболистом по итогам прошлого сезона.