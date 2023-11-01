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США. МЛС

Мостовой: Месси — лучший футболист в истории, такого игрока не было и долго ещё не будет

01 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что считает аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

Ранее 36-летний Месси стал обладателем восьмого «Золотого мяча» в своей карьере, опередив в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Моим фаворитом был Месси. Я убежден и много-много раз говорил, такого футболиста не было и долго еще не будет. Для меня он лучший футболист в истории футбола», — приводит слова Мостового Metaratings.

 В текущем сезоне Месси провел 14 матчей за «Интер Майами», в которых забил 11 голов и стал автором 5 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Мостовой Интер Майами ещё теги
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Alex1972
01 Ноября 2023 в 18:47
Возможно ..
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