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США. МЛС

Пирс Морган — о «Золотом мяче» Месси: Вся система награды сфальсифицирована

01 Ноября 2023 • 12:39 Комментировать

Известный журналист Пирс Морган высказался о получении аргентинским нападающим Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Журналист назвал эту победу нелепой и считает, что лишний раз было доказано, что вся система данной награды сфальсифицирована. 

«Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду — на два больше, а в этом году должен был выигрывать Холанн», - написал Морган в социальной сети. 

Напомним, что Криштиану Роналду не попал в список 30 лучших футболистов мира прошлого сезона. Форвард «Манчестер Сити» Холанн занял второе место по итогам голосования. 

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Лионель Месси Золотой Мяч Пирс Морган ещё теги
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