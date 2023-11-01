Известный журналист Пирс Морган высказался о получении аргентинским нападающим Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

Журналист назвал эту победу нелепой и считает, что лишний раз было доказано, что вся система данной награды сфальсифицирована.

«Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду — на два больше, а в этом году должен был выигрывать Холанн», - написал Морган в социальной сети.

Напомним, что Криштиану Роналду не попал в список 30 лучших футболистов мира прошлого сезона. Форвард «Манчестер Сити» Холанн занял второе место по итогам голосования.