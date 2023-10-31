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Тарханов: «Не могу сказать, что Холанн в прошлом сезоне был ярче Месси» эксклюзив

31 Октября 2023 • 21:26 Комментировать

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал получение «Золотого мяча» аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Я знал, что Месси выиграет «Золотой мяч». Он чемпион мира. Это самое высокое звание в футболе. И он всё-таки в этой сборной Аргентины выделялся. Так что это безоговорочная победа. Не могу сказать, что Холанн в прошлом сезоне был ярче. Всё-таки Эрлинг - чистый бомбардир, а Месси - это и бомбардир и созидатель. Лионель - командный игрок. В нем слишком много качеств. Он и бомбардир высочайшего уровня и командный игрок», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Тарханов Эрлинг Холанн ещё теги
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