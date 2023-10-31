Почеттино заявил, что Месси заслуженно получил «Золотой мяч»

Аргентинский наставник «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на то, что его соотечественник Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Для нападающего «Интер Майами» эта награда стала уже восьмой в его футбольной карьере.

«Это великолепный результат. Месси заслуженно получил «Золотой мяч», ведь он является лучшим. Это важно не только для него, но и для всей Аргентины. Поздравляю его», — цитирует Почеттино Football London.

Напомним, минувшим летом 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ». В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах, в которых забил 11 мячей и стал автором пяти результативных передач.