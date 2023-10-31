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США. МЛС

Почеттино заявил, что Месси заслуженно получил «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 20:36 Комментировать

Аргентинский наставник «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на то, что его соотечественник Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Для нападающего «Интер Майами» эта награда стала уже восьмой в его футбольной карьере.

«Это великолепный результат. Месси заслуженно получил «Золотой мяч», ведь он является лучшим. Это важно не только для него, но и для всей Аргентины. Поздравляю его», — цитирует Почеттино Football London.

Напомним, минувшим летом 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ». В текущем сезоне футболист принял участие в 14 матчах, в которых забил 11 мячей и стал автором пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Маурисио Почеттино Интер Майами ещё теги
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