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США. МЛС

Кечинов: «Заслуги на чемпионате мира перевешивают все другие достижения, поэтому Месси справедливо получил «Золотой мяч» эксклюзив

31 Октября 2023 • 17:40 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о завоевании восьмого «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.

- Месси восьмой раз в карьере взял престижный трофей. Как к этому отнеслись?

- Конечно, это справедливое решение. Сбылась мечта аргентинца выиграть мундиаль. На последнем чемпионате мира Месси был самым ярким и лучшим футболистом.

- Были и другие достойные претенденты. Например, норвежец Холанн, который стал обладателем «Золотой бутсы», выиграл Лигу чемпионов и трофей в АПЛ. Месси был лучше в том сезоне?

- Считаю, что чемпионат мира все перевешивает. Это самый значимый футбольный турнир. Затем идет чемпионат Европы, а потом уже клубные турниры. Поэтому для вручения этой награды надо, в первую очередь, учитывать заслуги футболистов на мундиале.

- В таком случае, у некоторых футболистов, чьи сборные не так сильны, очень мало шансов на «Золотой мяч», даже если это выдающиеся футболисты?

- Почему? У Холанна и других игроков будет шанс получить эту награду в те года, когда чемпионаты мира и Европы не проводятся. Если «Манчестер Сити» в такой год станет победителем Лиги чемпионов, а норвежец станет лучшим в составе своей команды, то у него будут хорошие шансы на «Золотой мяч». Это очень реально.

- Кстати, приз лучшего клуба прошлого сезона взял «Манчестер Сити». Согласны с таким выбором?

- Однозначно. Это правильно. «Манчестер Сити» постоянно претендует на победу в Лиге чемпионов, поэтому и у Холанна будут хорошие шансы в дальнейшем получить «Золотой мяч».

- Возвращаясь к Мессии, это восьмой трофей для аргентинца. Как думаете, кто-то в истории футбола сможет хотя бы повторить его рекорд?

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- Думаю, что вряд ли такой футболист появится. По крайней мере, в ближайшее время.

- Это последний «Золотой мяч» в карьере Месси, ведь в следующем году даже если он выиграет титулы с «Интер Майами», в Лиге чемпионов играть не будет? То есть его  достижения в любом случае не будут весомыми.

- Ему уже сложно будет, потому что он выступает в Америке. Следующий чемпионат мира будет только через три года, и что на тот момент будет с Месси – непонятно. Ему будет уже под сорок лет. В каком он будет состоянии? А если говорить о следующем годе, что бы он не выиграл с «Интер Майами», это не перекроет достижения других футболистов в Лиге чемпионов. Нельзя сравнивать уровень чемпионата Америки и Англии. Престижны только топовые европейские первенства и еврокубки.

- Приз лучшего вратаря мира достался голкиперу сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. Согласны с выбором?

- Тут тоже сказалась победа на чемпионате мира. Как ярко он не вступал в клубе, его команда ничего особо не выигрывала. Поэтому без мундиаля ему было бы тяжело претендовать на этот приз.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Валерий Кечинов
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