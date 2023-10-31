Корреспондент France Football: Я голосовал за Месси, он заслужил «Золотой мяч»

Константин Клещёв, корреспондент еженедельника France Football по России, прокомментировал результаты голосования на «Золотой мяч».

Напомним, обладателем «Золотого мяча» стал 36-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На его счету это уже восьмой подобный приз.

«Заслужил ли Месси эту награду? Я за него голосовал. Да, считаю, он заслужил своим выступлением на чемпионате мира. И в чемпионате Франции он неплохо выглядел, играя за «ПСЖ», — заявил Клещёв порталу «РБ Спорт».

Ранее Месси рассказал, кто, по его мнению, будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет.