Роналду отреагировал на вручение восьмого «Золотого мяча» Месси

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о получении восьмого «Золотого мяча» форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

Испанское издание AS в социальной опубликовало видеоролик, где журналист Томас Ронсеро высказывается о получении очередной награды аргентинским форвардом.

В ролике журналист сказал, что игрок сборной Аргентины должен был получить птчь «Золотых мячей», а не восемь, ведь свои призы не получили Хави, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанн.

Роналду же оставил лайк на этой публикации.

Напомним, что второе место в рейтинге занял Эрлинг Холанн, а на третьей позиции остался форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.