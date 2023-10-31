Президент ФИФА Инфантино: Месси заслужил восьмой «Золотой мяч»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Спортивный функционер поздравил действующего чемпиона мира с восьмой завоеванной наградой в его карьере и считает это достижение потрясающим.

«Заслуженная награда, полученная тобой после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира в качестве капитана команды. Спасибо за то, что доставлял так много радости футбольным болельщикам», - написал Инфантино в социальной сети.

Напомним, что по итогам голосования журналистов Месси опередил Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.