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США. МЛС

Артета: Месси заслуженно получил «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 15:48 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

Специалист отметил, что аргентинец стал победителем чемпионата мира, и этот титул в его возрасте стал вершиной его карьеры, и все ждали этого.

«Стабильность, которую он продемонстрировал, уровень, на который вывел мировой футбол, восхищают. Также я очень рад, что среди номинантов были и мои игроки», - приводит слова Артеты пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что в топ-30 попали два футболиста «Арсенала»: Мартин Эдегор (28) и Букайо Сака (24).

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