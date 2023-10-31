Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об очередном «Золотом мяче» Лионеля Месси.

- Справедливо ли Месси взял этот трофей?

- Конечно. Я вообще в восторге, что его снова взял Месси. Думаю, это последний раз в его карьере.

- Почему?

- Он же сейчас в Америке играет. Не знаю, где Лионель окажется в следующем году. Может, в Саудовской Аравии или останется в Америке, или еще куда-то уйдет. Но он уже будет не такой конкурентоспособный. Сейчас Месси выиграл чемпионат мира, поэтому я бы однозначно отдал ему этот трофей.

- То есть победа на чемпионате мира перекрывает все клубные достижения?

- Конечно. Это вершина всего. Он проводится раз в четыре года. Клубные турниры можно выигрывать каждый год, а победа на чемпионате мира – это мечта любого футболиста с рождения. Обычно так и бывает, что «Золотой мяч» получает тот игрок, чья сборная выигрывает на Мундиале.

- Обладатель «Золотой бутсы» как лучший нападающий - Холанн. Как к этому отнеслись?

- Он же забил больше всех, поэтому и взял этот приз. Тут все объективно. Холанн вообще красавчик. Ему всего 23 года, все еще впереди. Они с Мбаппе еще поборются за «Золотой мяч».

- Это восьмой трофей Месси. Как думаете, кто-то в истории футбола сможет хотя бы повторить его рекорд?

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- Маловероятно. Если только такой же, как он родится. А в обозримом будущем таких игроков я не вижу. Без вариантов вообще. Месси неповторим.

- Приз лучшего клуба взял «Манчестер Сити». Согласны с таким выбором?

- Да. Эта команда, на мой взгляд, показывает самый симпатичный футбол сейчас. Она сейчас объективно лучше всех.

- Приз лучшего вратаря мира достался Эмилиано Мартинесу. Что думаете?

- Он в финале чемпионата мира потащил серию пенальти, поэтому все справедливо. Хотя потом жесты неприличные показывал (смеется). Это тоже неправильно.

- Но он явно этим тоже запомнился.

- Согласен.

Елена Григорьевская