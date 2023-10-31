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США. МЛС

Ещенко: «По поводу «Золотого мяча» Месси даже не может быть сомнений»

31 Октября 2023 • 15:30 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результаты голосования в номинации на звание лучшего игрока по итогам прошлого сезона.

Напомним, в этот раз «Золотой мяч» достался аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, для которого данная награда стала восьмой за карьеру.

«По поводу «Золотого мяча» Месси даже не может быть сомнений. Чемпион мира! Холанн хорош, но золото на чемпионате мира — высокая награда», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

В прошлом сезоне 36-летний Месси провел 55 матчей на клубном уровне, забил 32 гола и записал на свой счет 25 ассистов. Отметим, что в конце 2022 года нападающий выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Андрей Ещенко Интер Майами ещё теги
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