​Месси: «Без кубка мира не было бы «Золотого мяча»

Звёздный аргентинский футболист Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях после выигранного им «Золотого мяча».

Как известно, для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Во вторник утром аргентинец сделал публикацию в социальных сетях.

«У меня есть только слова благодарности всем людям в мире, которые на протяжении карьеры меня поддерживали, и которым я хочу посвятить эту награду, а также семье, которая всегда была рядом со мной.

Этим «Золотым мячом» я также хочу поделиться с моими коллегами из сборной Аргентины, тренерами, штабом… Потому что без кубка мира, который мы выиграли вместе, было бы невозможно завоевать эту награду», - написал Месси.