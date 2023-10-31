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Щербаченко: «Ажиотаж вокруг Месси – как ажиотаж вокруг Овечкина и рекорда Гретцки» эксклюзив

31 Октября 2023 • 14:16 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

- На «Золотой мяч» не было более явных претендентов, чем Месси.  Его победа на чемпионате мира всё перевесила. Он выиграл мундиаль в качестве капитана и лидера сборной Аргентины. Месси выдал там сумасшедшие матчи, забивал голы и вёл команду вперёд, но также ещё и отрабатывал в обороне, что раньше мы видели с его стороны не так часто. Большую роль сыграла и фееричная игра Месси в драматичном финале против Франции, где у него было противостояние с Мбаппе.

Люди ждут достижений и рекордов от больших спортсменов. Месси долго не мог выиграть чемпионат мира и наконец его выиграл. Ажиотаж вокруг Месси можно сравнить с ажиотажем по поводу того, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки. После чемпионата мира в Катаре зазвучали голоса, что «Золотой мяч» должен получить Месси, потом они затихли. Переход в «Интер Майами» привёл к новому всплеску. Стало ясно, что любой клуб с приходом Месси становится смотрибельным и повышается в цене, что тоже немаловажно. Хотя, конечно, мы понимаем, что «Интер Майами» не клуб для больших задач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Александр Овечкин МЛС Интер Майами ещё теги
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