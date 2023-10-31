​Аршавин ответил, справедливо ли Месси получил «Золотой мяч»

В понедельник в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Награду получил звёздный нападающий Лионель Месси. Аргентинец победил в голосовании во многом за счёт триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси получил «Золотой мяч» заслуженно.

«Золотой мяч» Месси – справедливый. Мбаппе и Холанн своё ещё получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», - цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.