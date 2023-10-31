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США. МЛС

​Месси: Не думаю, что выиграю девятый «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 13:45 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что восьмой «Золотой мяч» станет последним в его карьере. Как известно, звёздный форвард получил эту награду в понедельник в Париже.

«Думаю, что это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, и что я являюсь единственным игроком, который выиграл восемь «Золотых мячей», - цитирует Месси Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Вторым лучшим в истории футболистом по количеству «Золотых мячей» является Криштиану Роналду. Португалец выигрывал эту награду пять раз.

Добавим, что на клубном уровне Лионель Месси с лета представляет «Интер Майами», выступающий в МЛС.

​Месси после получения «Золотого мяча» высказался о Роналду

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Лионель Месси Интер Майами
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