​Месси: Не думаю, что выиграю девятый «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что восьмой «Золотой мяч» станет последним в его карьере. Как известно, звёздный форвард получил эту награду в понедельник в Париже.

«Думаю, что это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, и что я являюсь единственным игроком, который выиграл восемь «Золотых мячей», - цитирует Месси Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Вторым лучшим в истории футболистом по количеству «Золотых мячей» является Криштиану Роналду. Португалец выигрывал эту награду пять раз.

Добавим, что на клубном уровне Лионель Месси с лета представляет «Интер Майами», выступающий в МЛС.

​Месси после получения «Золотого мяча» высказался о Роналду