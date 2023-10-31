​Месси после получения «Золотого мяча» высказался о Роналду

Лионель Месси, который в понедельник получил «Золотой мяч», высказался о соперничестве с Криштиану Роналду.

«Это была великая битва на спортивном уровне. Мы подпитывали взаимное соперничество, потому что любим конкурировать. Он тоже всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для людей, которые любят футбол. Думаю, мы заслужили находиться на вершине так долго – 10-15 лет. Это очень сложно сделать. Это впечатляюще, и это останется прекрасным воспоминанием для тех, кто за нами следил», - сказал Месси в интервью для L’Equipe.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду в 2023 году даже не попал в список из 30 номинантов на «Золотой мяч».

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