Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об очередном «Золотом мяче» Лионеля Месси.

- Как отнеслись к тому, что «Золотой мяч» снова получил Месси? Справедливо ли он взял этот трофей?

- Это объективно. Других вариантов не было. Все-таки он стал чемпионом мира в прошлом году. Наконец-то. Этот титул перевесил заслуги всех остальных претендентов.

- На этот титул претендовал Холанн, который стал обладателем «Золотой бутсы», как лучший нападающий. Норвежец стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, у него есть и другие достижения. Он заслуживал «Золотой мяч», или все-таки приз должен был получить Месси?

- Чемпионат мира проводится раз в четыре года, а Лига чемпионов играется каждый год. Считаю, что быть чемпионом мира гораздо почетнее, чем победителем Лиги чемпионов.

- В таком случае, у Холанна и ряда других футболистов практически нет шансов на завоевание «Золотого мяча»?

- Если в этом году он повторит свой успех, то будет рассматриваться как один из кандидатов. В те года, когда нет чемпионата мира, такой шанс появляется.

- А вы как считаете, важнее чемпионат мира или клубные достижения в чемпионате и еврокубках, какими бы они ни были?

- Конечно, чемпионат мира важнее. Самое престижное в футболе – это выиграть трофей со своей сборной.

- Это восьмой трофей Месси. Как думаете, кто-то в истории футбола сможет хотя бы повторить его рекорд, или это достижение на века?

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- В ближайшем будущем вряд ли. Молодые ребята есть, как Мбаппе, но они помимо футбола прославляются и другими моментами. А Месси играл в футбол. На тот момент он с Роналду практически вдвоем разыгрывал этот титул. Мне кажется, что достижение Месси – это на века.

- Как считаете, это последний «Золотой мяч» в карьере Месси, он же еще не закончил играть?

- Посмотрим, как он будет выступать. У него уже скоро будет закат карьеры. Раньше в 28 лет некоторым игрокам давали понять, что скоро надо заканчивать. Тогда были другие времена. А как там у Месси сложится, никто не знает. Мне кажется, это его последний «Золотой мяч». Потому что есть очень много молодежи и амбициозных футболистов. Тот же Холанн тоже не может оставаться без знаков внимания.

- Приз лучшего клуба взял «Манчестер Сити». Согласны с таким выбором?

- Полностью согласен.

- Приз лучшего вратаря мира достался голкиперу сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. У него были конкуренты, или он сейчас действительно лучший голкипер мира?

- На самом деле, хороших вратарей сейчас много. Просто надо смотреть, как они себя проявляют. Мартинес стал чемпионом мира, плюс он отличился в серии пенальти в финале мундиаля. Но я бы не стал сбрасывать со счетов Нойера. Это очень хороший голкипер. Мне очень симпатичен и Алиссон из «Ливерпуля». Есть еще Льорис из сборной Франции. Тут многое зависит именно от их выступлений в национальных сборных. Потому что какими бы не были клубные результаты, матчи сборных всегда стоят особняком.

Елена Григорьевская