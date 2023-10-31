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США. МЛС

Дешам: «Сложно сказать, что Месси лучше Роналду или Мбаппе»

31 Октября 2023 • 12:06 Комментировать (3)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о величии аргентинского нападающего Лионеля Месси, получившего накануне «Золотой мяч».

«В Аргентине называют Месси величайшим в истории. Но сложно сказать, что он лучше Роналду или Мбаппе. Тем более, что Килиан намного моложе. Можно сказать так: эти игроки точно оставили след в истории футбола», - передает слова специалиста RMC Sport.

На счету Месси восемь «Золотых мячей». Он является рекордсменом по наградам от France Football.

В настоящий момент Лионель выступает за американский клуб «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (3)
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Alex1972
31 Октября 2023 в 13:13
😂..
ингерман
31 Октября 2023 в 12:25
ай.. и он прав.. хе..
Booker
31 Октября 2023 в 12:11
Да ладно ты,Лягушатник.
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