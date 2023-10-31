Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об очередном «Золотом мяче» Лионеля Месси.

- Как вы отнеслись к тому, что «Золотой мяч» снова получил Месси?

- Многие уже подустали от этого. Некоторые склонялись к Холанну. Все-таки он второе место занял. Но традиция не поменялась. Понятно, что Месси стал чемпионом мира, но нужно было бы уже поменять гегемонию. А так в связи с тем, что чемпионат мира на сегодняшний день -самый высокий по статусу турнир, выбор пал на Месси. Но я считаю, что Холанн заслуживал «Золотого мяча».

- Но он получил «Золотую бутсу».

- Согласен с этим выбором. Он забил много мячей, побил рекорды достаточно быстро. Он еще молодой, и у него будет возможность завоевать «Золотой мяч».

- Кто-то еще помимо Месси и Холанна мог реально претендовать на этот трофей?

- Призовая тройка была справедливая. И Холанн, и Мбаппе, и де Брёйне, который тоже был претендентом, заслуживали этот приз. Одни выиграли все в Европе, стали чемпионами в своих первенствах и выиграли Лигу чемпионов, но если бы Франция победила на чемпионате мира, «Золотой мяч» получил бы Мбаппе.

- Вы согласны с тем, что важнее чемпионат мира, а не клубные достижения и победы в еврокубках?

- Да. Чемпионат мира всегда был эталоном.

- Это восьмой трофей Месси. Как думаете, кто-то в истории футбола сможет хотя бы повторить его рекорд?

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- Нет. Хотя многие эксперты отмечали, что не всегда «Золотой мяч» отдавали объективно лучшему игроку. Когда Месси конкурировал с Роналду, там все было справедливо. Но был момент с Гризманном, когда он выиграл все, что можно, стал чемпионом мира, но трофей отдали Месси или Роналду, я точно не помню. После этого я перестал обращать внимание на вручение «Золотого мяча». Для меня сейчас он не кажется справедливым. Раньше когда этот приз брал Зидан, Роналду – это было более объективно.

- Не исключаете, что это не последний «Золотой мяч» в карьере Месси, он же еще не закончил играть?

- Да. У него еще есть возможность поиграть на чемпионате мира. И никто не знает, что там будет. Если Аргентина опять выиграет и Месси будет лидером, то почему нет? Хотя мне кажется, что это вряд ли произойдет.

- Приз лучшего клуба взял «Манчестер Сити». Согласны с таким выбором?

- Однозначно. Гвардиола очень долго шел с этой командой к данному трофею. Навыигрывал в Англии и Лиге чемпионов разные награды. У клуба большой круг болельщиков.

- Приз лучшего вратаря мира достался голкиперу сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. Согласны с выбором?

- Я понимаю, что все опять-таки упирается в чемпионат мира. Он проявил себя в серии пенальти, запомнился хорошими жестами и сразу стал лучшим вратарем. Хотя были и другие достойные претенденты.

Елена Григорьевская