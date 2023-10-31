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США. МЛС

​Месси оскорбил журналиста - но в дружелюбной форме

31 Октября 2023 • 11:58 Комментировать (2)

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси незадолго до получения «Золотого мяча» появился в стриме известного журналиста Ибая Льяноса в Twitch. Месси оскорбил журналиста, хотя разговор был дружелюбным – футболист улыбался. Очевидно, аргентинец выразил недовольство тем, что ранее Льянос в одном из эфиров зачитывал переписку с ним.

«Я больше не собираюсь тебе отвечать, потому что ты всё делаешь публично, и мне это не нравится… «Золотой мяч»? А теперь меняй тему, сукин сын», - сказал Месси в шутку. Слова игрока приводит портал Goal. 

Напомним, что Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Ибай Льянос ещё теги
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Комментарии (2)
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Alex1972
31 Октября 2023 в 13:17
Ах ты , bobo.. А-ха-ха-ха.. 😄
ингерман
31 Октября 2023 в 12:05
ай.. маски сорваны.. кста, не в первый раз этот превакзальный хабал переходит на плащадную брань.. А-ха-ха-ха! )))
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