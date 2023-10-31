​Месси оскорбил журналиста - но в дружелюбной форме

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси незадолго до получения «Золотого мяча» появился в стриме известного журналиста Ибая Льяноса в Twitch. Месси оскорбил журналиста, хотя разговор был дружелюбным – футболист улыбался. Очевидно, аргентинец выразил недовольство тем, что ранее Льянос в одном из эфиров зачитывал переписку с ним.

«Я больше не собираюсь тебе отвечать, потому что ты всё делаешь публично, и мне это не нравится… «Золотой мяч»? А теперь меняй тему, сукин сын», - сказал Месси в шутку. Слова игрока приводит портал Goal.

Напомним, что Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.