Месси сделал Аргентину лидером по количеству «Золотых мячей»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вывел Аргентину в лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей». На счету 36-летнего южноамериканца восемь таких наград.

На втором месте расположились сразу несколько стран. Представители Германии, Нидерландов и Португалии выигрывали «Золотой мяч» по семь раз.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в понедельник, 30 октября, в Париже. Месси опередил в голосовании норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Лео является рекордсменом мира по наградам от France Football.