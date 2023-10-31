Гусев: «Месси заслужил «Золотой мяч»

Известный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о вручении восьмого «Золотого мяча» аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Золотой мяч» заслужил Месси. Решающим фактором в выборе для меня стала победа Аргентины на чемпионате мира. К Кубку мира сборную привёл он», - передает слова комментатора «Чемпионат».

Месси является рекордсменом в мировом футболе по «Золотым мячам». Его ближайший конкурент - Криштиану Роналду - имеет в своем активе пять таких наград.

Лионель с лета текущего года выступает за американский клуб «Интер Майами». Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает в конце 2025 года.