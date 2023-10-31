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США. МЛС

Гусев: «Месси заслужил «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 10:32 Комментировать

Известный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о вручении восьмого «Золотого мяча» аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Золотой мяч» заслужил Месси. Решающим фактором в выборе для меня стала победа Аргентины на чемпионате мира. К Кубку мира сборную привёл он», - передает слова комментатора «Чемпионат».

Месси является рекордсменом в мировом футболе по «Золотым мячам». Его ближайший конкурент - Криштиану Роналду - имеет в своем активе пять таких наград.

Лионель с лета текущего года выступает за американский клуб «Интер Майами». Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает в конце 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Виктор Гусев Золотой Мяч ещё теги
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