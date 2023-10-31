​Месси – седьмой игрок, выигравший «Золотой мяч» после триумфа на чемпионате мира

У Лионеля Месси теперь восемь «Золотых мячей» на полке с трофеями. Последнюю такую награду звёздный аргентинец получил в понедельник в Париже. Надо сказать, что Месси завоевал «Золотой мяч» во многом благодаря триумфу на чемпионате мира – 2022 со сборной Аргентины.

Как отмечает Squawka, Месси стал седьмым игроком, завоевавшим «Золотой мяч» вскоре после победы на чемпионате мира. Ранее это делали Бобби Чарльтон (Англия, 1966), Паоло Росси (Италия, 1982), Лотар Маттеус (Германия, 1990), Зинедин Зидан (Франция, 1998), Роналдо (Бразилия, 2002) и Фабио Каннаваро (Италия, 2006).

На клубном уровне Лионель Месси сейчас представляет «Интер Майами».