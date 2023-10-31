Месси назвал титулы, которые важнее «Золотого мяча»

36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси пообщался с журналистами после получения восьмого «Золотого мяча» в своей карьере. В ходе беседы он отметил, что командные титулы для него важнее, чем индивидуальные награды.

«Каждый «Золотой мяч» - особенный для меня. Но самые важные титулы – это те, которые выиграны с командой. «Золотой мяч» не был бы возможен, если бы не помощь команды. Мне приятно всеобщее признание, однако самое главное – это успех команды», - передает слова форварда RMC.

Напомним, что в конце прошлого года Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022.