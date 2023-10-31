​Месси оторвался от Роналду по количеству «Золотых мячей»

В понедельник вечером нападающий Лионель Месси в Париже получил «Золотой мяч». Звёздный аргентинец завоевал эту награду в восьмой раз в карьере. Это рекордный показатель. Вторым лучшим игроком в истории по количеству «Золотых мячей» является Криштиану Роналду – у португальца пять таких наград на полке.

Таким образом, Месси оторвался от Роналду – у аргентинца теперь на три «Золотых мяча» больше. Едва ли 38-летний Криштиану имеет шансы догнать Лионеля.

На клубном уровне с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Контракт форварда рассчитан до конца 2025 года.