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США. МЛС

​Месси оторвался от Роналду по количеству «Золотых мячей»

31 Октября 2023 • 09:17 Комментировать (1)

В понедельник вечером нападающий Лионель Месси в Париже получил «Золотой мяч». Звёздный аргентинец завоевал эту награду в восьмой раз в карьере. Это рекордный показатель. Вторым лучшим игроком в истории по количеству «Золотых мячей» является Криштиану Роналду – у португальца пять таких наград на полке.

Таким образом, Месси оторвался от Роналду – у аргентинца теперь на три «Золотых мяча» больше. Едва ли 38-летний Криштиану имеет шансы догнать Лионеля.

На клубном уровне с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Контракт форварда рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
31 Октября 2023 в 11:14
Оторвался чувак от реальности при помощи ФИФы и журналюг полностью. 🎈
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