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США. МЛС

«Девятый будет?» - реакция соцсетей о вручении «Золотого мяча» Месси

31 Октября 2023 • 08:32 Комментировать

Пользователи социальных сетей после новости о том, что Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч», стали оставлять радостные комментарии в Интернете:

- Величайший на все времена! – написал один из болельщиков;

- Нам повезло, что мы стали свидетелями эры Лионеля Месси! – заметил другой поклонник футболиста;

- Никто и никогда не достигнет такого уровня величия, - добавил фанат;

- Избранный… - подметил пользователь сети;

- Девятый будет? – задаётся вопросом болельщик;

- Король футбола! – оставил пост поклонник Месси.

Прямая трансляция награждения проходила на нашем портале.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч
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