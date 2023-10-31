«Девятый будет?» - реакция соцсетей о вручении «Золотого мяча» Месси

Пользователи социальных сетей после новости о том, что Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч», стали оставлять радостные комментарии в Интернете:
- Величайший на все времена! – написал один из болельщиков;
- Нам повезло, что мы стали свидетелями эры Лионеля Месси! – заметил другой поклонник футболиста;
- Никто и никогда не достигнет такого уровня величия, - добавил фанат;
- Избранный… - подметил пользователь сети;
- Девятый будет? – задаётся вопросом болельщик;
- Король футбола! – оставил пост поклонник Месси.Прямая трансляция награждения проходила на нашем портале.
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