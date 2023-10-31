«Девятый будет?» - реакция соцсетей о вручении «Золотого мяча» Месси

Пользователи социальных сетей после новости о том, что Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч», стали оставлять радостные комментарии в Интернете:

- Величайший на все времена! – написал один из болельщиков;

- Нам повезло, что мы стали свидетелями эры Лионеля Месси! – заметил другой поклонник футболиста;

- Никто и никогда не достигнет такого уровня величия, - добавил фанат;

- Избранный… - подметил пользователь сети;

- Девятый будет? – задаётся вопросом болельщик;

- Король футбола! – оставил пост поклонник Месси.