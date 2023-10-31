Месси рассказал, сколько ещё будет играть в футбол

Звездный нападающий Лионель Месси, ставший в восьмой раз обладателем «Золотого мяча», рассказал, как долго собирается играть в футбол.

«Очень долго. Но точно не могу сказать. Нужно смотреть, как буду чувствовать себя в физическом плане. Не могу назвать дату. Все может измениться в любой момент. Но я надеюсь, что моя карьера продлится еще долго. Мне нравится заниматься этим», - передает слова 36-летнего аргентинского форварда BBC Sport.

В настоящий момент Месси является игроком американского клуба «Интер Майами». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года.