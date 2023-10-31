Месси вошёл в историю, получив восьмой «Золотой мяч»

В понедельник, 30 октября, прошла церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной индивидуальной награды стал 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский «Интер Майами».

Примечательно, что Месси стал первым в истории действующим футболистом МЛС, получившим данную награду. Этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере опытного южноамериканского голеадора.

Лионель присоединился к «Интер Майами» минувшим летом, перейдя на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Аргентинский форвард подписал контракт до конца 2025 года.