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Бекхэм — о Месси: Особенно приятно добавить, что он — игрок «Интер Майами»

31 Октября 2023 • 01:51 Комментировать

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной Англии считает приятным тот факт, что форвард выступает за его команду, и гарантировал, что в честь этой награды будет устроена хорошая вечеринка. 

«Он отпразднует это со своими товарищами по команде и своей семьей по-своему. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами», - заявил Бекхэм. 

Напомним, что 36-летний футболист в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча», тем самым обновив свой же рекорд. 

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Евро-Футбол.Ру,
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