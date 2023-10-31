Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал «Золотой мяч» сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной Англии считает приятным тот факт, что форвард выступает за его команду, и гарантировал, что в честь этой награды будет устроена хорошая вечеринка.

«Он отпразднует это со своими товарищами по команде и своей семьей по-своему. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами», - заявил Бекхэм.

Напомним, что 36-летний футболист в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча», тем самым обновив свой же рекорд.