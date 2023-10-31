Месси: «Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о получении восьмого «Золотого мяча».

Форвард отметил, что ему приятно снова насладиться этим моментом и было приятно иметь возможность стать победителем чемпионата мира, тем самым осуществив свою мечту.

«Я не мог представить себе, что буду иметь такую карьеру и всё то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной», - заявил Месси.

Напомним, что в голосовании журналистов аргентинец опередил других нападающих — Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.