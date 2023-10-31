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США. МЛС

Месси: «Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»

31 Октября 2023 • 01:09 Комментировать (2)

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о получении восьмого «Золотого мяча».

Форвард отметил, что ему приятно снова насладиться этим моментом и было приятно иметь возможность стать победителем чемпионата мира, тем самым осуществив свою мечту.

«Я не мог представить себе, что буду иметь такую карьеру и всё то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной», - заявил Месси.

Напомним, что в голосовании журналистов аргентинец опередил других нападающих — Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч
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Комментарии (2)
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A-LeXX
31 Октября 2023 в 01:19
Лучший!!! Величайший!!!
Sergey999
31 Октября 2023 в 01:29
Смотри не захлебнись от бесконечного передергивания
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