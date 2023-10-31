Месси на церемонии вручения «Золотого мяча»: «Сегодня я хотел бы упомянуть Диего Марадону»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после получения восьмого «Золотого мяча» вспомнил Диего Марадону, который ушёл из жизни из-за внезапной остановки сердца в ноябре 2020 года.
«Сегодня я хотел бы упомянуть Диего. Нет лучшего места, чтобы поздравить его с днем рождения здесь, в окружении многих людей, любящих футбол.
Где бы ты ни был, Диего… счастливого дня рождения», - заявил Месси.
Напомним, что 30 октября легендарному аргентинцу могло бы исполнится 63 года.
Лионель Месси в голосовании опередил Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.
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