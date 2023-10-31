Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/23

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» сезона-2022/23.

Церемония вручения прошла в театре «Шатле» в Париже.

Напомним, что после 2021 года обладателя награды определяют журналисты.

Напомним, что Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

В декабре прошлого года 36-футболист в составе сборной Аргентины впервые стал победителем чемпионата мира, который прошёл в Катаре, и был признан лучшим игроком турнира.

Также в составе «ПСЖ» он стал победителем чемпионата Франции и дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов. По окончании сезона Месси перешёл в «Интер Майами»