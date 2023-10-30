Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес: Сочувствую тем, кто играет с Месси в одну эру

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своём соотечественнике Лионеле Месси, который является главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

Вратарь отметил, что сочувствует тем, кто выступает с игроком «Интер Майами» в одну эру.

«Что касается меня, то выиграть приз The Best, а потом оказаться здесь — это нечто впечатляющее. Но я уже добился главного.

Я хочу продолжать творить чудеса с национальной командой и с «Астон Виллой», и я сконцентрирован только на этом», - приводит слова Мартинеса Ola.

Напомним, что в прошлом году сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира, который прошёл в Катаре.