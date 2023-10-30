Главный тренер «Ахмата» Ромащенко рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, кто, по его мнению, должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Специалист отметил, что лучше нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в мире не существует, ведь он подтверждает это из года в год, и он выиграл все титулы в футболе, которые только возможно.

«Единственное, не было титула чемпиона мира, но он и этот пробел заполнил в 2022 году. После чемпионата мира он продолжает выступать на высочайшем уровне, за какой бы клуб он ни играл», - приводит слова Ромащенко «Чемпионат».

Напомним, что обладатель «Золотого мяча будет объявлен сегодня, 30 октября.