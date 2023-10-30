Погребняк: «Месси заслужил ещё один «Золотой мяч»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк полагает, что обладателем «Золотого мяча» в 2023 году заслуженно станет аргентинец Лионель Месси, выигравший чемпионат мира в Катаре.

«Думаю, что Лионель Месси заслужил стать обладателем «Золотого мяча», - говорит форвард телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, ранее France Football начал называть игроков, которые заняли позиции во втором и третьем десятке номинантов. Например, в диапазоне с 10 по 15 места расположились Роберт Левандовски и Мохамед Салах.

Следить за церемонией вручения престижной награды можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте.