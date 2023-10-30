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США. МЛС

Игнашевич считает, что Месси должен получить «Золотой мяч» - 2023

30 Октября 2023 • 21:36 Комментировать

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич назвал причины, почему «Золотой мяч» - 2023 должен получить Лионель Месси.

«Я за Месси — безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат», — приводит слова экс-игрока сборной России «Чемпионат».

Игнашевич отметил, что, несмотря на достоинства других игроков, для него выбор в пользу Месси очевиден.

Церемония вручения награды пройдёт сегодня, 30 октября, в Париже. На ней великий аргентинец может получить восьмой в карьере «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
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