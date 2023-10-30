Федотов: У Месси потрясающие требования к себе

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов назвал причины, по которым «Золотой мяч» - 2023 должен получить Лионель Месси.

«После чемпионата мира вопросов быть не должно. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст. И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 30 октября, на церемонии в Париже чемпион мира может получить восьмой в своей карьере «Золотой мяч». Начало вечера во французской столице запланировано на 22:45 по московскому времени.