Ташуев назвал фаворита «Золотого мяча»

Российский тренер, рулевой воронежского «Факела» Сергей Ташуев назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча» сегодняшним вечером.

«Думаю, что обладателем «Золотого мяча» станет Лионель Месси», - говорит специалист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что большинство экспертов уверены, что Месси возьмёт свой очередной «Золотой мяч» в карьере. Ранее были названы игроки с 30 по 26 и 25 по 21 места рейтинга престижной награды. В 2022 году «Золотой мяч» взял экс-форвард мадридского «Реала», ныне нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.